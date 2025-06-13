Ситуация на фронте: где больше всего боев и атак врага – карта от Генштаба

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 17:14 • 24585 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 93430 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 87379 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 52715 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 90103 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 45084 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 62969 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
12 июня, 10:59 • 58350 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Эксклюзив
12 июня, 10:38 • 54323 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
12 июня, 10:04 • 62315 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
95%
748мм
Популярные новости
Умер сессионный гитарист "Океана Эльзы", основатель группы "4АЙКА" Гриша Чайка12 июня, 21:27 • 13776 просмотра
На базе "Грузинского легиона" произошла диверсия, погиб боец12 июня, 23:31 • 17460 просмотра
"Нация львов": израильская армия подтвердила атаку на ядерные объекты Ирана01:11 • 4608 просмотра
"Народная разведка": чат-ботом єВорог уже воспользовались 674 тысячи украинцев02:16 • 4364 просмотра
Израиль ликвидировал главу армии Ирана и ведущих ученых-ядерщиков - СМИ02:53 • 6464 просмотра
публикации
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 93431 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует 12 июня, 16:12 • 87379 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 90103 просмотра
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА12 июня, 14:37 • 87865 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам12 июня, 10:12 • 141325 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Гэвин Ньюсом
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киев
Харьков
Индия
Реклама
УНН Lite
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 23440 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 92402 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 104959 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 129502 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 131084 просмотра
Актуальное
Spotify
YouTube
ЧатГПТ
Facebook
Instagram

Ситуация на фронте: где больше всего боев и атак врага – карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

За прошедшие сутки наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском и Новопавловском направлениях. Также россияне были активны на Курском направлении, нанеся 18 авиаударов.

Ситуация на фронте: где больше всего боев и атак врага – карта от Генштаба

Почти половина из 209 боев на фронте за минувшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, также враг активнее на Курском направлении, сообщили в утренней сводке 13 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 12 июня, пишет УНН.

В общем, за вчера зафиксировано 209 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3135 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, 4 артиллерийские средства и два пункта управления российских захватчиков", - говорится в сводке.

Силы беспилотных систем уничтожили склад противотанковых мин россиян в Курской области13.06.25, 08:05 • 1470 просмотров

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районах Волчанска.

На Купянском направлении в минувшие сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполевка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголово.

На Северском направлении украинские воины в минувшие сутки отбили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений вблизи Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лысовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Удачное, Новосергеевка, Горехово и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 34 атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.

На Гуляйпольском направлении враг проводил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил четыре атаки в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении в минувшие сутки произошло 27 боевых столкновений разной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиационных бомб, а также совершил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности пять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ликвидировано 1220 россиян и 42 артсистемы 13.06.25, 07:54 • 2386 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9