Ситуация на фронте: где больше всего боев и атак врага – карта от Генштаба

Почти половина из 209 боев на фронте за минувшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, также враг активнее на Курском направлении, сообщили в утренней сводке 13 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 12 июня, пишет УНН.

В общем, за вчера зафиксировано 209 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3135 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, 4 артиллерийские средства и два пункта управления российских захватчиков", - говорится в сводке.

Силы беспилотных систем уничтожили склад противотанковых мин россиян в Курской области

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районах Волчанска.

На Купянском направлении в минувшие сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполевка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголово.

На Северском направлении украинские воины в минувшие сутки отбили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений вблизи Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лысовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Удачное, Новосергеевка, Горехово и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 34 атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.

На Гуляйпольском направлении враг проводил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил четыре атаки в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении в минувшие сутки произошло 27 боевых столкновений разной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиационных бомб, а также совершил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности пять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ликвидировано 1220 россиян и 42 артсистемы