Святкування в Умані Рош га-Шана не буде таким, як в попередні роки - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Україна введе технічні обмеження щодо прибуття великої кількості паломників на святкування Рош га-Шана - Нового року за іудейським календарем - у зв'язку з пандемією COVID-19 у цьому році в Умані на Черкащині. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Хочу сказати, що з огляду на коронавірус, щоб припинити будь-які спекуляції на тему щодо ситуації зі святкуванням єврейського Нового року в Умані. Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані з таким масовим святкуванням. Стандартно до нас приїжджали майже 20-50 тисяч осіб у різні останні роки на паломництво. На жаль, ми наразі не можемо собі дозволити такі ризики, тому буде введено технічні обмеження, й по суті святкування, яким воно було, у формі останніх років не буде”, — розповів Аваков.
За його словами, українські дипломати вже провели відповідні консультації з відповідними урядами країн, звідки їде найбільше паломників.
“Цього року Хресну ходу православних церков також було скасовано, й тому, я думаю, що цей баланс в ім’я здоров’я людей має бути відновлено”, — зазначив Аваков.
Нагадаємо, МВС закликали підсилити безпеку під час святкування Рош га-Шана в Умані.
Як повідомлялося, усіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, закликають утриматися від відвідання міста Умань Черкаської області.
Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України підтримав рішення щодо запровадження обмежень на відвідування іноземцями міста Умань під час святкування Рош га-Шана у 2020 році.