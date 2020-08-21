Празднования в Умани Рош ха-Шана не будет таким, как в предыдущие годы - Аваков

"Хочу сказать, что, учитывая коронавирус, чтобы прекратить спекуляции на тему о ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани, мы понимаем все риски, связанные с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжали почти 20-50 тысяч человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы на данный момент не можем себе позволить такие риски, поэтому будет введено технические ограничения, и по сути празднование, каким оно было, в форме последних лет не будет", - рассказал Аваков.

По его словам, украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.

"В этом году Крестный ход православных церквей также было отменено, и поэтому, я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", - отметил Аваков.

Напомним, МВД призвали усилить безопасность во время празднования Рош ха-Шана в Умани.

Как сообщалось, всех паломников, которые планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине в этом году, призывают воздержаться от посещения города Умань Черкасской области.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины поддержал решение о введении ограничений на посещение иностранцами города Умань во время празднования Рош ха-Шана в 2020 году.