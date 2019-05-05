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Супрун розповіла коли і як мити руки

Супрун розповіла коли і як мити руки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. До Світового дня гігвєни рук, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун нагадала, як важливо мити руки, передає УНН, посилаючись на Facebook Супрун.

“Шляхів розповсюдження патогенів і мікробів є безліч. Найбільш універсальний та безпечний спосіб вберегтися від них — ретельно мити руки. Сьогодні Світовий день гігієни рук. Ми нагадуємо про чисті руки не тому, що вважаємо, що про це ніхто не знає. Ми нагадуємо, бо часто забуваємо про прості речі, які справді важливі для здоров’я”, — написала в.о. міністра.

З її слів, необхідно ретельно мити руки водою з милом, тому що миття рук просто водою без мила та витирання недостатньо ефективне. Мило та його пінка допомагають змити бруд та мікроби, в той час як популярні антисептичні спреї не усувають бруд та можуть викликати резистентність деяких бактерій, зазначила вона.

Супрун радить обов’язково мити руки:
— після повернення з вулиці додому
— до, під час і після приготування їжі
— до і після догляду за хворим
— після кашляння, чхання, видування носа
— після відвідування туалету
— після контакту з тваринами

“Гігієна рук стосується виключно всіх, проте найбільше людей, які рятують наші життя — лікарів та всіх працівників медичних закладів. Попри доступність сучасних методів дезінфекції, ризики отримання інфекції під час перебування в медичному закладі залишаються високими й сьогодні”, — підкреслює в.о.міністра.

Вона зауважила, що найбільш поширеними є інфекції сечовивідних шляхів та післяопераційних ран, пневмонія та інфекції кровотоку, що можуть передаватись через дотик медичних працівників до пацієнтів. Багато пацієнтів отримують інфекцію саме таким шляхом.

“Чисті руки захищають нас від хвороб та зменшують потребу в лікуванні антибіотиками. Мийте руки ретельно і будьте здорові!”, — додала Супрун.

Як повідомляв УНН, раніше в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, що робити, якщо вас вкусила тварина.

Українські Національні Новини

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