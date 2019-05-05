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Супрун рассказала когда и как мыть руки

Супрун рассказала когда и как мыть руки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. К Всемирного дня гигвены рук, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, как важно мыть руки, передает УНН, ссылаясь на Facebook Супрун.

"Путей распространения патогенов и микробов множество. Наиболее универсальный и безопасный способ уберечься от них - тщательно мыть руки. Сегодня Всемирный день гигиены рук. Мы напоминаем о чистых руках не потому, что считаем, что об этом никто не знает. Мы напоминаем, потому что часто забываем о простых вещах, которые действительно важны для здоровья", - написала и.о. министра.

По ее словам, необходимо тщательно мыть руки водой с мылом, так как мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективно. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы, в то время как популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий, отметила она.

Супрун советует обязательно мыть руки:
- после возвращения с улицы домой
- до, во время и после приготовления пищи
- до и после ухода за больным
- после кашля, чихания, выдувания носа
- после посещения туалета
- после контакта с животными.

"Гигиена рук касается исключительно всех, однако больше всего людей, которые спасают наши жизни - врачей и всех работников медицинских учреждений. Несмотря на доступность современных методов дезинфекции, риски получения инфекции во время пребывания в медицинском учреждении остаются высокими и сегодня", - подчеркивает и.о. министра.

Она отметила, что наиболее распространенными являются инфекции мочевыводящих путей и послеоперационных ран, пневмония и инфекции кровотока, которые могут передаваться через прикосновение медицинских работников к пациентам. Многие пациенты получают инфекцию именно таким путем.

"Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы!", - добавила Супрун.

Как сообщал УНН, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что делать, если вас укусило животное .

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