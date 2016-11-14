Судді М.Чаусу може загрожувати до 12 років ув’язнення – НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу, якого підозрюють в отриманні хабара та винесенні вироку в інтересах підсудних, може загрожувати від 8 до 12 років позбавлення волі в разі доведення його вини у суді. Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), передає УНН.
"Якщо винуватість підозрюваного буде доведено у суді, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні відомства.
У НАБУ нагадали, що 9 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 12 вересня суддю Чаусу оголошено у національний розшук.
11 листопада 2016 року суддя М.Чаус офіційно оголошений у міжнародний розшук.