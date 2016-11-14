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15 марта, 19:03 • 110709 просмотра

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Судье Н.Чаусу может грозить до 12 лет заключения - НАБУ

Судье Н.Чаусу может грозить до 12 лет заключения - НАБУ

Киев • УНН

 • 6393 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу, которого подозревают в получении взятки и вынесении приговора в интересах подсудимых, может грозить от 8 до 12 лет лишения свободы в случае доказательства его вины в суде. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), передает УНН.

"Если виновность подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", - говорится в сообщении ведомства.

В НАБУ напомнили, что 9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили судью Чауса при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 12 сентября судья Н.Чаус объявлен в национальный розыск.

11 ноября 2016 судья Н.Чаус официально объявлен в международный розыск.

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