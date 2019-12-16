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Суд закрив справу Єфремова про "диктаторські закони"

Суд закрив справу Єфремова про "диктаторські закони"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва закрив справу щодо колишнього народного депутата Олександра Єфремова за звинуваченнями у голосуванні за “диктаторські закони” 16 січня 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.

В ухвалі зазначається, що адвокати просили закрити справу через те що орган досудового слідства кваліфікував дії Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна як зловживання службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки. Але, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України”.

Цим законом визначено обов’язкову складову ознаку об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 364 КК України — наявність істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб у виглядi виключно майнового характеру.

Таким, чином має місце часткова декриміналізація злочинів, інкримінованих Єфремову, Гордієнку та Стояну.

З обвинувального акту та матеріалів, що обґрунтовують клопотання про закриття кримінального провадження, поданих стороною захисту вбачається, що матеріальної шкоди кримінальним правопорушенням не завдано, потерпілі у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Також, у підготовчому судовому засіданні встановлено, що діяння, у вчинені яких обвинувачуються декріміналізовано, відтак клопотання захисників про закриття кримінального провадження є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В результаті, суд закрив кримінальне провадження посилаючися на статтю Кримінального кодексу, яка дозволяє закрити провадження після набуття чинності норм про декриміналізацію.

Нагадаємо, у кримінальному провадженні щодо ухвалення так званих “диктаторських законів” 16 січня 2014 року повідомлено про підозру 15 особам, а саме екс-президенту В.Януковичу, колишньому першому заступнику голови ВР І.Калєтніку, екс-голові лічильної комісії ВР В.Олійнику, екс-керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову та ще 11 народним депутатам 7 скликання, які були членами лічильної комісії.

Також, у Генпрокуратурі повідомляли, що скандальні диктаторські закони 16 січня ухвалювалися за ініціативою екс-президента Віктора Януковича, а протокол лічильної комісії про результати голосування було сфальсифіковано.

Як повідомляв УНН, 20 жовтня 2015 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-нардепів від Партії регіонів Олександра Єфремова та Олександра Стояна та екс-нардепа від КПУ Сергія Гордієнка у фальсифікації результатів голосування “диктаторських” законів і передала обвинувальний акт до Печерського районного суду столиці.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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