Суд закрив справу Єфремова про "диктаторські закони"

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва закрив справу щодо колишнього народного депутата Олександра Єфремова за звинуваченнями у голосуванні за “диктаторські закони” 16 січня 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.