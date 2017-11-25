Суд відмовився відстороняти Алімпієва з посади ректора ХНУ імені Кожедуба

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Дзержинський районний суд Харкова відмовив прокурору в задоволенні клопотання про відсторонення від виконання службових обов'язків ректора Харківського національного університету Повітряних cил України Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат А.Алімпієва Максим Журавльов, передає УНН.

"Постановою Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання прокурора про відсторонення від посади генерал-майора Алімпієва А.М. залишено без розгляду", - написав адвокат.

Він зазначив, що таким чином А.Алімпієв продовжуватиме виконувати обов'язки ректора ХНУ ПС і начальника Харківського військового гарнізону.

Як повідомляв УНН, А.Алімпієва було затримано 17 листопада Військовою прокуратурою за підозрою у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального. Дзержинський районний суд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 1,5 млн грн застави.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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