Суд отказался отстранять Алимпиева с должности ректора ХНУ имени Кожедуба

"Постановлением Дзержинского районного суда г. Харькова ходатайство прокурора об отстранении от должности генерал-майора Алимпиева А.Н. оставлено без рассмотрения", - написал адвокат.

Он отметил, что таким образом А.Алимпиев будет продолжать исполнять обязанности ректора ХНУ ВС и начальника Харьковского военного гарнизона.

Как сообщал УНН, А.Алимпиев был задержан 17 ноября военный прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. Дзержинский районный суд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 1,5 млн грн залога.