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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78260 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68292 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75485 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82801 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118222 просмотра

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Суд отказался отстранять Алимпиева с должности ректора ХНУ имени Кожедуба

Суд отказался отстранять Алимпиева с должности ректора ХНУ имени Кожедуба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Дзержинский районный суд Харькова отказал прокурору в удовлетворении ходатайства об отстранении от исполнения служебных обязанностей ректора Харьковского национального университета Воздушных сил Украины Андрея Алимпиева, которого подозревают в растрате бюджетных средств. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат А.Алимпиева Максим Журавлев, передает УНН.

"Постановлением Дзержинского районного суда г. Харькова ходатайство прокурора об отстранении от должности генерал-майора Алимпиева А.Н. оставлено без рассмотрения", - написал адвокат.

Он отметил, что таким образом А.Алимпиев будет продолжать исполнять обязанности ректора ХНУ ВС и начальника Харьковского военного гарнизона.

Как сообщал УНН, А.Алимпиев был задержан 17 ноября военный прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. Дзержинский районный суд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 1,5 млн грн залога.

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