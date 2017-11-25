Суд отказался отстранять Алимпиева с должности ректора ХНУ имени Кожедуба
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Дзержинский районный суд Харькова отказал прокурору в удовлетворении ходатайства об отстранении от исполнения служебных обязанностей ректора Харьковского национального университета Воздушных сил Украины Андрея Алимпиева, которого подозревают в растрате бюджетных средств. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат А.Алимпиева Максим Журавлев, передает УНН.
"Постановлением Дзержинского районного суда г. Харькова ходатайство прокурора об отстранении от должности генерал-майора Алимпиева А.Н. оставлено без рассмотрения", - написал адвокат.
Он отметил, что таким образом А.Алимпиев будет продолжать исполнять обязанности ректора ХНУ ВС и начальника Харьковского военного гарнизона.
Как сообщал УНН, А.Алимпиев был задержан 17 ноября военный прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. Дзержинский районный суд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 1,5 млн грн залога.