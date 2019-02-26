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Суд у "справі Веджіє Кашка" перенесли

Суд у "справі Веджіє Кашка" перенесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Суд у "справі Веджіє Кашка" перенесли через зайнятість адвокатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку правозахисної організації "Кримська солідарність".

Так, сьогодні в підконтрольному РФ Київському районному суді Сімферополя мало відбутися судове засідання по "справі Веджіє Кашка".

"Однак воно було перенесено на 1 березня 2019 року на 10:00 за причини зайнятості адвокатів в інших судових процесах", - відзначили правозахисники.

Як повідомляв УНН, підконтрольний РФ Київський суд окупованого Сімферополя не змінив запобіжний захід фігурантам "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху і Руслану Трубачу з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

Нагадаємо, 23 листопада 2017 року російські силовики затримали в Сімферополі активістів Бекіра Дегерменджі, Казима Аметова, Асана Чапуха і Руслана Трубача. Їх звинувачують у вимаганні грошей у громадянина Туреччини.

При затриманні російськими силовиками стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Вона пізніше померла в кареті "швидкої допомоги".

Українські Національні Новини

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