Суд по "делу Веджие Кашка" перенесли

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 21125 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 43186 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120236 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122960 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124471 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122528 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154772 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117338 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141281 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145188 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд по "делу Веджие Кашка" перенесли

Суд по "делу Веджие Кашка" перенесли

Киев  •  УНН

 • 8560 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Суд по "делу Веджие Кашка" перенесли из-за занятости адвокатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу правозащитной организации "Крымская солидарность".

Так, сегодня в подконтрольном РФ Киевском районном суде Симферополя должно было состояться судебное заседание по "делу Веджие Кашка".

"Однако оно было перенесено на 1 марта 2019 года на 10:00 по причине занятости адвокатов в других судебных процессах", - отметили правозащитники.

Как сообщал УНН, подконтрольный РФ Киевский суд оккупированного Симферополя не изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху и Руслану Трубачу с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Напомним, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе активистов Бекира Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвиняют в вымогательстве денег у гражданина Турции.

При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Она позже умерла в карете "скорой помощи".

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