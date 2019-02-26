Суд по "делу Веджие Кашка" перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Суд по "делу Веджие Кашка" перенесли из-за занятости адвокатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу правозащитной организации "Крымская солидарность".
Так, сегодня в подконтрольном РФ Киевском районном суде Симферополя должно было состояться судебное заседание по "делу Веджие Кашка".
"Однако оно было перенесено на 1 марта 2019 года на 10:00 по причине занятости адвокатов в других судебных процессах", - отметили правозащитники.
Как сообщал УНН, подконтрольный РФ Киевский суд оккупированного Симферополя не изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху и Руслану Трубачу с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Напомним, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе активистов Бекира Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвиняют в вымогательстве денег у гражданина Турции.
При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Она позже умерла в карете "скорой помощи".