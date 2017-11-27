Суд у Харкові розгляне апеляцію на арешт ректора ХНУ імені Кожедуба 30 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Апеляційний суд Харківської області 30 листопада розгляне апеляційну скаргу на арешт ректора Харківського національного університету Повітряних Сил України Андрія Алімпієва, який підозрюється у розтраті бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.
"Розгляд апеляційної скарги, поданої захисником Алімпієва А.М. на ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 20 листопада 2017 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Алімпієву А.М. призначено на 30 листопада 2017 року.
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Як повідомляв УНН, 20 листопада ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду Харкова Алімпієву обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань терміном на 60 днів — до 17 січня 2018 року включно.
Також суд як альтернативу визначив для А.Алімпієва внесення 1,5 млн грн застави.
Нагадаємо, А.Алімпієва було затримано 17 листопада Військовою прокуратурою за підозрою у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального.