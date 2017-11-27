Суд в Харькове рассмотрит апелляцию на арест ректора ХНУ имени Кожедуба 30 ноября

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78095 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67949 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75159 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82505 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118165 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115154 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144150 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107383 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108814 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113357 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Суд в Харькове рассмотрит апелляцию на арест ректора ХНУ имени Кожедуба 30 ноября

Суд в Харькове рассмотрит апелляцию на арест ректора ХНУ имени Кожедуба 30 ноября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Апелляционный суд Харьковской области 30 ноября рассмотрит апелляционную жалобу на арест ректора Харьковского национального университета Воздушных Сил Украины Андрея Алимпиева, который подозревается в растрате бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной защитником Алимпиева А.М. на постановление следственного судьи Дзержинского районного суда города Харькова от 20 ноября 2017 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Алимпиеву А.М. назначено на 30 ноября 2017 года.

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Как сообщал УНН, 20 ноября постановлением следственного судьи Дзержинского районного суда Харькова Алимпиеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в Харьковской учреждении исполнения наказаний сроком на 60 дней - до 17 января 2018 года включительно.

Также суд в качестве альтернативы определил для А.Алимпиева внесения 1,5 млн грн залога.

Напомним, А.Алимпиев был задержан 17 ноября военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего.

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