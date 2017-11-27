Суд в Харькове рассмотрит апелляцию на арест ректора ХНУ имени Кожедуба 30 ноября

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной защитником Алимпиева А.М. на постановление следственного судьи Дзержинского районного суда города Харькова от 20 ноября 2017 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Алимпиеву А.М. назначено на 30 ноября 2017 года.

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Как сообщал УНН, 20 ноября постановлением следственного судьи Дзержинского районного суда Харькова Алимпиеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в Харьковской учреждении исполнения наказаний сроком на 60 дней - до 17 января 2018 года включительно.

Также суд в качестве альтернативы определил для А.Алимпиева внесения 1,5 млн грн залога.

Напомним, А.Алимпиев был задержан 17 ноября военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего.