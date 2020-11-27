Степанов: COVID-ліжка у лікарнях заповнені на половину

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Станом на сьогодні, 27 листопада, в Україні зайнято 27 887 ліжок, або 49,9%, з виділених 55 886 для хворих та з підозрою на COVID-19. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Якщо говорити про будь-які карантині обмеження, то ми завжди спираємося на один найважливіший показник — здатність медичної системи надавати медичну допомогу. Це означає, що якщо людина захворіє, незалежно від того, де мешкає ця людина, їй нададуть допомогу або покладуть у лікарню, й для цього будуть відповідні умови. Якщо подивимося на сьогоднішній день, то у нас... 55 886 ліжок цілком по країні вже виділено під COVID-19. Хочу нагадати, що на початок квітня в країні було 12 704 ліжка під лікування цієї важкої хвороби. З цих 55 886 зайнято 49,9% - 27 887 ліжок”, - заявив міністр.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 27 листопада зафіксовано вже 693 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — вперше понад 16 тисяч, антирекорд для країни.

Додамо, що голова Міністерства охорони здоров'я заявив, що про введення локдауну українців попередять за 7-10 днів.

Українські Національні Новини

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