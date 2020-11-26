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Про введення “локдауну” українців попередять за 7-10 днів - Степанов

Про введення “локдауну” українців попередять за 7-10 днів - Степанов

Київ • УНН

 • 21633 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У разі введення в Україні жорстких карантинних обмежень, українців попередять про посилення карантинного режиму за 7-10 днів. Про це в ефірі одного з каналів заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

“Будь-яке більш жорстке карантинне обмеження, жорсткий карантин ми будемо (вводити – ред.) виключно за епідемічними показниками. Головна логіка введення - це не допустити колапсу медичної системи”, - сказав міністр.

З його слів, на сьогодні завантаженість ліжок в країні складає 50,4%. Станом на ранок четверга на лікарняних ліжках перебувало 27 391 пацієнт.

“Будь-який жорсткий карантин і повне обмеження спілкування людей між собою – це найкращий метод боротьби з ростом захворюванності на будь-яку інфекційною хворобою. Але, виходячи з сьогоднішнього дня, ми таких пропозицій не вносили на уряд. Ми розуміємо, що таке може бути, і робимо різні розрахунки. Але ми все ж таки очікуємо ефект від заходів, які вже діють в країні”, - зазначив Степанов.

Він зазначив, що, на сьогоднішній день наявні карантинні обмеження повністю відповідають ситуації в країні.

“Якщо ми побачимо стрімке зростання, і, як наслідок, заповненість наших ліжок, тоді звичайно, ми запропонуємо жорсткі карантинні обмеження. Але, розуміючи наш бізнес, ми вважаємо, що це треба робити заздалегідь… я думаю, за тиждень – за 10 днів це точно треба робити. Принаймні ми як МОЗ зможемо це зробити”, - зазначив він.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні необхідно вводити "локдаун" якомога швидше, як тільки буде сформульована президентська програма компенсацій для бізнесу.

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