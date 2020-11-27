Степанов: COVID-кровати в больницах заполнены на половину

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 11929 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 72458 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105486 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110260 просмотра

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. На сегодня, 27 ноября, в Украине занято 27 887 коек, или 49,9%, из выделенных 55 886 для больных и с подозрением на COVID-19. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о каких-либо карантинных ограничениях, то мы всегда опираемся на один важнейший показатель - способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. Это означает, что если человек заболеет, независимо от того, где живет этот человек, ему окажут помощь или положат в больницу, и для этого есть соответствующие условия. Если посмотрим на сегодняшний день, то у нас... 55 886 коек в целом по стране уже выделено под COVID-19. Хочу напомнить, что на начало апреля в стране было 12 704 кровати под лечение этой тяжелой болезни. Из этих 55 886 занято 49,9% - 27 887 коек", - заявил министр.

Напомним, в Украине на 8:00 27 ноября зафиксировано уже 693 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - впервые более 16 000, антирекорд для страны.

Добавим, что глава Министерства здравоохранения заявил, что о введении локдауна украинцев предупредят за 7-10 дней.

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