Степанов: COVID-кровати в больницах заполнены на половину

"Если говорить о каких-либо карантинных ограничениях, то мы всегда опираемся на один важнейший показатель - способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. Это означает, что если человек заболеет, независимо от того, где живет этот человек, ему окажут помощь или положат в больницу, и для этого есть соответствующие условия. Если посмотрим на сегодняшний день, то у нас... 55 886 коек в целом по стране уже выделено под COVID-19. Хочу напомнить, что на начало апреля в стране было 12 704 кровати под лечение этой тяжелой болезни. Из этих 55 886 занято 49,9% - 27 887 коек", - заявил министр.

Напомним, в Украине на 8:00 27 ноября зафиксировано уже 693 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - впервые более 16 000, антирекорд для страны.



Добавим, что глава Министерства здравоохранения заявил, что о введении локдауна украинцев предупредят за 7-10 дней.