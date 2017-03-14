Стало відомо, активи яких банків ФГВФО міг продати за заниженою ціною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральна прокуратура України підозрює співробітників Фонду гарантування вкладів фізосіб у зловживаннях під час продажу активів 10 ліквідованих банків. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду від 24 лютого, передає УНН.
“Управлінням з розслідування особливо важливих справ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000199 від 27.01.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України”, - йдеться в ухвалі суду.
Слідчі ГПУ перевірять продаж активів таких банків:
- ПАТ "Брокбізнесбанк";
- ПАТ "ВіЕйБі Банк";
- ПАТ "КБ "Надра";
- ПАТ "Дельта Банк";
- ПУАТ "Фідобанк";
- ПАТ "Банк "Київська Русь";
- АТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ";
- ПАТ КБ "Хрещатик";
- ПАТ "Укргазпромбанк";
- ПАТ "Кредитпромбанк".
Нагадаємо, ФГВФО розпродає активи банку "Михайлівський" за заниженими цінами.