Стали відомі результати ПЛР-тестів: збірна України провела перше тренування в році
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Національна команда України з футболу розпочала роботу на тренувальному зборі та дізналася результати ПЛР-тестів на коронавірус, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
Що відомо
Після отримання результатів ПЛР-тестів, які були негативними в усіх членів команди, гравці, тренери та персонал вирушили на НТК імені Баннікова.
Деталі
У першому тренуванні взяли участь 26 з 29-ти викликаних на збір гравців. Троє відсутніх — це представники “Аталанти” Руслан Маліновський та Віктор Коваленко, а також гравець з АПЛ Андрій Ярмоленко, які прилетіли до Києва в той час, коли вечірнє тренування якраз розпочалося.
На початку тренування команда розділилася на дві групи. Гравці, які вчора зіграли за свої клуби, виконали низку відновлювальних вправ, запропонованих тренером із фізпідготовки Іваном Баштовим. У той же час решта команди працювала з іншим тренером із тактико-фізичної підготовки — Андреа Адзаліном. Водночас із воротарями, серед яких — дебютант головної команди Анатолій Трубін, традиційно працював Педро Харо. У першому занятті взяли участь усі п’ятеро викликаних на збір голкіперів.
Перед початком тренування головний тренер, традиційно зібравши команду в колі, зробив акцент на важливості березневих ігор та звернув увагу хлопців на заходах безпеки під час пандемії, які передбачають відсутність будь-яких контактів із зовнішнім світом.
Доповнення
Вже сьогодні “синьо-жовті” проведуть передігрове тренування. 24-го березня Україна в гостях проведе перший матч відбору на ЧС-2022 проти команди Франції.