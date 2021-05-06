США схвалюють виїзд з Індії державних службовців, що пов'язані з надзвичайними ситуаціями
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Державний департамент США заявив, що схвалив добровільний виїзд державних службовців США, які не пов'язані з надзвичайними ситуаціями, з Індії через сплеск випадків захворювання на COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Минулого тижня департамент заявив, що члени сім'ї державних службовців США можуть добровільно покинути Індію.
За останні тижні Індією прокотилася смертельна друга хвиля коронавірусних інфекцій, що створило нестачу лікарняних ліжок та кисню для пацієнтів.
Державний департамент порадив американцям не їздити до Індії та сказав, що бажаючі виїхати повинні скористатися наявними комерційними перевезеннями.
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Міністерство охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії виявило за минулу добу 382 315 випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні склала 20 665 148.
Делегація Індії, що бере участь в роботі зустрічі глав МЗС країн Групи семи (G7) в Лондоні, пішла на самоізоляцію в повному складі після того, як два її представника здали тести на коронавірус, і вони виявилися позитивними.