В Індії зафіксували новий антирекорд добової смертності через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії виявило за минулу добу 382 315 випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні склала 20 665 148. Як повідомило в середу відомство на своєму сайті, кількість летальних випадків зросла за 24 години на 3 780 і досягло 226 188, передає УНН.
Деталі
Зазначене за добу зростання кількості смертельних випадків через інфекцію стало в Індії черговим антирекордом, попередній був зафіксований 2 травня і становив 3 689.
В Індії з 22 квітня фіксується понад 300 тис. інфікованих щодоби. При цьому зростає кількість одужалих, вона збільшилася за добу на 338 439 і досягла 16 951 731. На лікуванні на ранок середи знаходяться 3 487 229 пацієнтів з коронавірусом, що на 40 096 більше, ніж добою раніше.
Щеплення проти коронавірусної інфекції в країні за останні 24 години зробили 1 484 989 індійців, загальна кількість щеплених громадян склала 160 494 188.
#IndiaFightsCorona :
3,780 deaths were reported in the last 24 hours.
Ten States account for 74.97% of the new deaths. Maharashtra saw the maximum casualties (891). Uttar Pradesh follows with 351 daily deaths.
Details: https://t.co/ATkzL7GVuF # Unite2FightCorona #StaySafe pic.twitter.com/M1caaR232A
Прем’єр-ліга з найпопулярнішого в Індії виду спорту — крикету — у вівторок припинила на невизначений термін чемпіонат країни. Раніше матчі проходили, але без глядачів. Влада вважала, що трансляція таких змагань допоможе громадянам легше переносити обмеження, пов’язані з пандемією. Але тепер гравців вирішено відправити по домівках після декількох виявлених випадків зараження серед спортсменів і інших членів команд.
Ситуація в Індії:
Довідка
Згідно зі статистикою ВООЗ — в Індії 20 282 833 випадки захворювання, загинули 222 408 осіб.