В Індії зафіксували новий антирекорд добової смертності через COVID-19

Деталі

Зазначене за добу зростання кількості смертельних випадків через інфекцію стало в Індії черговим антирекордом, попередній був зафіксований 2 травня і становив 3 689.

В Індії з 22 квітня фіксується понад 300 тис. інфікованих щодоби. При цьому зростає кількість одужалих, вона збільшилася за добу на 338 439 і досягла 16 951 731. На лікуванні на ранок середи знаходяться 3 487 229 пацієнтів з коронавірусом, що на 40 096 більше, ніж добою раніше.

Щеплення проти коронавірусної інфекції в країні за останні 24 години зробили 1 484 989 індійців, загальна кількість щеплених громадян склала 160 494 188.

#IndiaFightsCorona :



3,780 deaths were reported in the last 24 hours.



Ten States account for 74.97% of the new deaths. Maharashtra saw the maximum casualties (891). Uttar Pradesh follows with 351 daily deaths.



Details: https://t.co/ATkzL7GVuF

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 5, 2021

Прем’єр-ліга з найпопулярнішого в Індії виду спорту — крикету — у вівторок припинила на невизначений термін чемпіонат країни. Раніше матчі проходили, але без глядачів. Влада вважала, що трансляція таких змагань допоможе громадянам легше переносити обмеження, пов’язані з пандемією. Але тепер гравців вирішено відправити по домівках після декількох виявлених випадків зараження серед спортсменів і інших членів команд.

Ситуація в Індії:

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Індії 20 282 833 випадки захворювання, загинули 222 408 осіб.