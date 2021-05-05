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В Индии зафиксировали новый антирекорд суточной смертности из-за COVID-19

В Индии зафиксировали новый антирекорд суточной смертности из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22139 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 382 315 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране составило 20 665 148. Как сообщило в среду ведомство на своем сайте, число летальных исходов возросло за 24 часа на 3 780 и достигло 226 188, передает УНН.

Детали

Отмеченный за сутки рост числа смертельных случаев из-за инфекции стал в Индии очередным антирекордом, предыдущий был зафиксирован 2 мая и составлял 3 689.

В Индии с 22 апреля фиксируется более 300 тыс. заразившихся ежесуточно. При этом растет число выздоровевших, оно увеличилось за сутки на 338 439 и достигло 16 951 731. На лечении на утро среды находятся 3 487 229 пациентов с коронавирусом, что на 40 096 больше, чем сутками ранее.

Прививку против коронавирусной инфекции в стране за последние 24 часа сделали 1 484 989 индийцев, общее число привитых граждан составило 160 494 188.

#IndiaFightsCorona:

3,780 deaths were reported in the last 24 hours.

Ten States account for 74.97% of the new deaths. Maharashtra saw the maximum casualties (891). Uttar Pradesh follows with 351 daily deaths.

Details: https://t.co/ATkzL7GVuF#Unite2FightCorona #StaySafe pic.twitter.com/M1caaR232A

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 5, 2021

Премьер-лига по самому популярному в Индии виду спорта — крикету — во вторник приостановила на неопределенный срок чемпионат страны. Ранее игры проходили, но без зрителей. Власти полагали, что трансляция таких состязаний поможет гражданам легче переносить ограничения, связанные с пандемией. Но теперь игроков решено отправить по домам после нескольких выявленных случаев заражения среди спортсменов и других членов команд.

Ситуация в Индии:

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Индии 20 282 833 случая заболевания, погибли 222 408 человек.

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