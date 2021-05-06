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США одобряют выезд из Индии государственных служащих, связанные с чрезвычайными ситуациями

США одобряют выезд из Индии государственных служащих, связанные с чрезвычайными ситуациями

Киев  •  УНН

 • 13310 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Государственный департамент США заявил, что одобрил добровольный выезд государственных служащих США, не связанные с чрезвычайными ситуациями, из Индии через всплеск случаев заболевания COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На прошлой неделе департамент заявил, что члены семьи государственных служащих США могут добровольно покинуть Индию.

За последние недели Индии прокатилась смертельная вторая волна коронавирусных инфекций, создало нехватку больничных коек и кислорода для пациентов.

Государственный департамент посоветовал американцам не ездить в Индию и сказал, что желающие выехать должны употреблять коммерческими перевозками.

Дополнительно

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 382 315 случаев заражения коронавируса, общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране составила 20 665 148.

Делегация Индии, участвует в работе встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Лондоне, пошла на самоизоляцию в полном составе после того, как два ее представителя сдали тесты на коронавирус, и они оказались положительными.

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