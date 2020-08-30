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США розкритикували РФ за небезпечні маневри Су-27 над Чорним морем

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Командування військово-повітряними силами США в Європі розкритикувало Росію за “непрофесійні та небезпечні” дії пілотів двох винищувачів Су-27 під час перехоплення американського стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 над Чорним морем. Про це заявив генерал військово-повітряних сил США Джеффрі Харрігян в суботу, 29 серпня, передає УНН.

США розкритикували РФ за небезпечні маневри Су-27 над Чорним морем

Російські літаки неодноразово перетинали курс американського літака на відстані 30 метрів від нього, тим самим обмеживши B-52 здатності для маневру.

Подібні дії “збільшують вірогідність зіткнень в повітрі, що є непотрібним і несумісним з хорошими льотними навичками та міжнародними правилами польотів”, підкреслив Харрігян. За його словами, B-52 вранці 28 серпня виконував плановий політ над міжнародними водами.

Російські винищувачі перебували в міжнародному повітряному просторі, але при цьому поставили під загрозу безпеку польотів повітряних суден, додав американський генерал. ВВС США очікують, що російська сторона “буде діяти в рамках міжнародних стандартів з метою забезпечити безпеку і запобігти нещасним випадкам”, наголошується в заяві.

Напередодні Росія в окупованому Криму влаштувала показові бої за участі танків і вертольотів.

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