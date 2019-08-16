Справа Гримчака: cуд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Суддя Деснянського районного суду Чернігова, яка обирає запобіжний захід заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку, відправилася до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
Суддя відправилася до нарадчої кімнати.
Нагадаємо, 14 серпня затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.
У НАБУ повідомили, що затримали чиновників “на гарячому” під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.
15 серпня Гримчаку повідомлено про підозру.