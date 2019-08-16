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6 марта, 19:19 • 123987 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134362 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Дело Грымчака: cуд удалился в совещательную комнату

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Судья Деснянского районного суда Чернигова, которая избирает меру пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку, отправилась в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

Судья отправилась в совещательную комнату.

Напомним, 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

В НАБУ сообщили, что задержаны чиновники “на горячем” во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.

15 августа Грымчаку сообщено о подозрении.

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