Спійманого на розтраті чиновника з мерії Ужгорода арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Директора департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, підозрюваного у багатотисячній розтраті, взято під варту із заставою у майже 1,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.
"Слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, про взяття під варту на 60 діб директора департаменту міського господарства Ужгородської міськради, який підозрюється у розтраті майже 470 тис. грн, виділених на ремонт площі Поштової в Ужгороді", - вказали у прокуратурі.
Крім цього, слідчим суддею визначено альтернативу – заставу у майже 1 млн 500 тис. грн.
У випадку внесення підозрюваним застави на нього покладається низка обов’язків, таких як: не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, здати на зберігання документи, які дають право виїзду за кордон та деякі інші.
Нагадаємо, посадовець підозрюється у тому, що змовившись із двома іншими співучасниками, завищили вартість виконаних робіт з ремонту пл. Поштової на майже 470 тис. грн. Так, до актів виконаних робіт внесено значно завищені об’єми, ніж виконано насправді.
У сукупності скоєних злочинів, дії директора департаменту міського господарства кваліфіковані за ч.4 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.