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Спійманого на розтраті чиновника з мерії Ужгорода арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Директора департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, підозрюваного у багатотисячній розтраті, взято під варту із заставою у майже 1,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.

Спійманого на розтраті чиновника з мерії Ужгорода арештували

"Слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, про взяття під варту на 60 діб директора департаменту міського господарства Ужгородської міськради, який підозрюється у розтраті майже 470 тис. грн, виділених на ремонт площі Поштової в Ужгороді", - вказали у прокуратурі.

Крім цього, слідчим суддею визначено альтернативу – заставу у майже 1 млн 500 тис. грн.

У випадку внесення підозрюваним застави на нього покладається низка обов’язків, таких як: не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, здати на зберігання документи, які дають право виїзду за кордон та деякі інші.

Нагадаємо, посадовець підозрюється у тому, що змовившись із двома іншими співучасниками, завищили вартість виконаних робіт з ремонту пл. Поштової на майже 470 тис. грн. Так, до актів виконаних робіт внесено значно завищені об’єми, ніж виконано насправді.

У сукупності скоєних злочинів, дії директора департаменту міського господарства кваліфіковані за ч.4 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.

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