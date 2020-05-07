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Пойманного на растрате чиновника из мэрии Ужгорода арестовали

Киев • УНН

 • 10025 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Директора департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета, подозреваемого в многотысячной растрате, взято под стражу с залогом в почти 1,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Пойманного на растрате чиновника из мэрии Ужгорода арестовали

"Следственным судьей Ужгородского горрайонного суда удовлетворено ходатайство следователя, согласованное прокурором, о заключении под стражу на 60 суток директора департамента городского хозяйства Ужгородского горсовета, который подозревается в растрате почти 470 тыс. грн, выделенных на ремонт площади Почтовой в Ужгороде", - указали в прокуратуре.

Кроме этого, следственным судьей определено альтернативу - залог в почти 1 млн 500 тыс. грн.

В случае внесения подозреваемым залога на него возлагается ряд обязанностей, таких как: не отлучаться из населенного пункта, где он проживает, сдать на хранение документы, которые дают право выезда за границу, и некоторые другие.

Напомним, чиновник подозревается в том, что в сговоре с двумя другими соучастниками, завысили стоимость выполненных работ по ремонту ул. Почтовой на почти 470 тыс. грн. Так, в акты выполненных работ внесены значительно завышенные объемы, чем выполнено на самом деле.

В совокупности совершенных преступлений, действия директора департамента городского хозяйства квалифицированы по ч.4 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 УК Украины.

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