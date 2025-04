SpaceX успішно запустила секретний супутник-шпигун для Пентагону

"Через вісім хвилин після зльоту багаторазовий ступінь ракети успішно повернувся на Землю. Він зробив свій п'ятий за рахунком політ. В цілому для приватної космічної компанії Ілона Маска цей запуск був 26-м і останнім у поточному році. Він ознаменував новий річний рекорд SpaceX за кількістю космічних стартів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що параметри і опис апарату NROL-108, вартість якого оцінюється в 1 мільярд доларів, не розкриваються. Особливість місії, виконаної в інтересах Пентагону, полягає у тому, що у ній вперше використовувався вже літаючий ступінь, статичні вогневі випробування якого перед цим польотом не проводилися.

Як повідомлялося раніше в УНН, SpaceX перенесла запуск секретного американського супутника-шпигуна.

Liftoff! pic.twitter.com/AG4rAR6qNp

— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/mR18Qv3GoC

— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020