SpaceX успішно запустила секретний супутник-шпигун для Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. SpaceX запустила секретний апарат в інтересах Національного управління військово-космічної розвідки США. Ракета Falcon 9 вивела на орбіту розвідувальний супутник вагою майже сім тонн. Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує УНН.
"Через вісім хвилин після зльоту багаторазовий ступінь ракети успішно повернувся на Землю. Він зробив свій п'ятий за рахунком політ. В цілому для приватної космічної компанії Ілона Маска цей запуск був 26-м і останнім у поточному році. Він ознаменував новий річний рекорд SpaceX за кількістю космічних стартів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що параметри і опис апарату NROL-108, вартість якого оцінюється в 1 мільярд доларів, не розкриваються. Особливість місії, виконаної в інтересах Пентагону, полягає у тому, що у ній вперше використовувався вже літаючий ступінь, статичні вогневі випробування якого перед цим польотом не проводилися.
Як повідомлялося раніше в УНН, SpaceX перенесла запуск секретного американського супутника-шпигуна.
Liftoff! pic.twitter.com/AG4rAR6qNp— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020
Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/mR18Qv3GoC— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020