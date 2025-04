SpaceX успешно запустила секретный спутник-шпион для Пентагона

"Через восемь минут после взлета многократная ступень ракеты успешно вернулась на Землю. Она сделала свой пятый по счету полет. В целом для частной космической компании Илона Маска этот запуск был 26-м и последним в текущем году. Он ознаменовал новый годовой рекорд SpaceX по количеству космических стартов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в 1 млрд долларов, не раскрываются. Особенность миссии, выполненной в интересах Пентагона, заключается в том, что в ней впервые использовалась уже летающая ступень, статические огневые испытания которой перед этим полетом не проводились.

Как сообщалось ранее в УНН, SpaceX перенесла запуск секретного американского спутника-шпиона.

