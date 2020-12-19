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SpaceX успешно запустила секретный спутник-шпион для Пентагона

Киев • УНН

 • 25599 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. SpaceX запустила секретный аппарат в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту разведывательный спутник весом почти семь тонн. Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует УНН.

SpaceX успешно запустила секретный спутник-шпион для Пентагона

"Через восемь минут после взлета многократная ступень ракеты успешно вернулась на Землю. Она сделала свой пятый по счету полет. В целом для частной космической компании Илона Маска этот запуск был 26-м и последним в текущем году. Он ознаменовал новый годовой рекорд SpaceX по количеству космических стартов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в 1 млрд долларов, не раскрываются. Особенность миссии, выполненной в интересах Пентагона, заключается в том, что в ней впервые использовалась уже летающая ступень, статические огневые испытания которой перед этим полетом не проводились.

Как сообщалось ранее в УНН, SpaceX перенесла запуск секретного американского спутника-шпиона.

Liftoff! pic.twitter.com/AG4rAR6qNp

- SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020

Falcon 9's first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/mR18Qv3GoC

- SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020

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