SpaceX успешно запустила секретный спутник-шпион для Пентагона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. SpaceX запустила секретный аппарат в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту разведывательный спутник весом почти семь тонн. Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует УНН.
"Через восемь минут после взлета многократная ступень ракеты успешно вернулась на Землю. Она сделала свой пятый по счету полет. В целом для частной космической компании Илона Маска этот запуск был 26-м и последним в текущем году. Он ознаменовал новый годовой рекорд SpaceX по количеству космических стартов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в 1 млрд долларов, не раскрываются. Особенность миссии, выполненной в интересах Пентагона, заключается в том, что в ней впервые использовалась уже летающая ступень, статические огневые испытания которой перед этим полетом не проводились.
Как сообщалось ранее в УНН, SpaceX перенесла запуск секретного американского спутника-шпиона.
Liftoff! pic.twitter.com/AG4rAR6qNp- SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020
Falcon 9's first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/mR18Qv3GoC- SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020