Сьогодні стануть відомі результати тесту померлої на Прикарпатті жінки с підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні стануть відомі результати тесту жінки із підозрою на коронавірус, що померла у Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні. Про це сказав мер міста Руслан Марцінків на оперативній нараді у вівторок, передає УНН.
“Ви знаєте що померла з підозрою жінка... очікуємо сьогодні аналізи, чи підтвердиться чи не підтвердиться”, — сказав Марцінків.
Нагадаємо, у понеділок стало відомо, що 65-річна жінка з підозрою на коронавірус померла в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні.
Як повідомляв УНН, раніше в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом, про позитивний тест якої дізналися тільки після її смерті.