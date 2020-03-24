Сегодня станут известны результаты теста умершей на Прикарпатье женщины с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня станут известны результаты теста женщины с подозрением на коронавирус, что умерла в Ивано-Франковской областной инфекционной больницы. Об этом сказал мэр города Руслан Марцинкив на оперативном совещании во вторник, передает УНН.
“Вы знаете что умерла с подозрением женщина... ожидаем сегодня анализы, подтвердится или не подтвердится”, — сказал Марцинкив.
Напомним, в понедельник стало известно, что 65-летняя женщина с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице.
Как сообщал УНН, ранее в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом, о положительном тесте которой узнали только после его смерти.