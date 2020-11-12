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"Слуги народу" хочуть у Конституції закріпити право Президента призначати директора НАБУ

"Слуги народу" хочуть у Конституції закріпити право Президента призначати директора НАБУ

Київ • УНН

 • 13869 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Верховній Раді України фракція “Слуга народу” підготувала законопроект про зміни до Конституції України щодо повноважень Президента призначати директора Національного антикорупційного бюро. Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповів Представник президента в Конституційному Суді, народний депутат Федір Веніславський, передає УНН.

“Наша політична сила підготувала законопроект про внесення змін до Конституції України, де ми, враховуючи цей сумнівний висновок КСУ, ми передбачаємо, що директора НАБУ має призначати Президент за згодою ВРУ. І прямо в Конституції передбачаємо, що кандидати на посаду директора НАБУ мають відбиратися на прозорому конкурсі”, - сказав Веніславський.

За його словами, для того, щоб цей законопроект внести на розгляд, треба щонайменше 150 народних депутатів, наразі зібрано близько 120 підписів.

Додамо, згідно з ухваленим раніше законом про НАБУ передбачалося, що керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, визначеному цим законом. При цьому положення щодо надання Президенту України повноважень призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ визнано неконституційним, згідно з рішенням КСУ від 16 вересня.

Тоді автори клопотання стверджували, що оспорювані положення закону суперечать Конституції України, оскільки передбачають "наділення Президента України додатковими повноваженнями (не закріпленими Конституцією України)".

Нагадаємо, Представник Президента у КСУ, народний депутат Федір Веніславський заявив, що законопроекти Президента України Володимира Зеленського та голови ВР Дмитра Разумкова щодо вирішення кризи у КСУ мають деякі вади.

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