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Скандинавські країни об'єднуються на тлі зростаючих загроз безпеці з боку росії та готові протистояти "тіньовій війні"

Скандинавські країни об'єднуються на тлі зростаючих загроз безпеці з боку росії та готові протистояти "тіньовій війні"

Київ • УНН

 • 21251 перегляди

Країни Балтії та Північної Європи підтвердили свою єдність проти "тіньової війни" росії: Швеція вступила до НАТО, а прем'єр-міністри країн Балтії пообіцяли не відмовитися від підтримки України, незважаючи на залякування москви.

Країни Балтії і Північної Європи підтверджують єдність перед лицем російської "тіньової війни". Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Під час візиту до Стокгольма канцлера Німеччини Олафа Шольца і прем'єр-міністрів Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що співпраця між Північними і Балтійськими країнами є "глибшою, ніж будь-коли в сучасному світі", оскільки підкріплена зростаючими загрозами безпеці з боку росії.

На зустрічі обговорювалася політика безпеки і липневий саміт НАТО у Вашингтоні.

Ми давно цінуємо наших сусідів, але в той же час недооцінюємо важливість конкретної, оперативної співпраці

- зазначив Крістерссон у своїй статті в шведській діловій газеті Dagens Industri.

Тим часом, три прем'єр-міністри країн Балтії зустрілися в Литві, щоб підтвердити, що залякування москви не змусять їх відмовитися від підтримки України.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що росія посилила тіньову війну проти всіх європейських країн.

Вона хоче по-справжньому налякати і залякати вільний світ, щоб відлякати нас від допомоги Україні. Ми не повинні боятися

- сказала вона.

Видання нагадує, що вступивши до НАТО Швеція відкинула більш ніж двохсотлітній історичний нейтралітет. Балтійське море, яке включає морський доступ до російського міста санкт-петербург і калінінградського анклаву, тепер майже оточене членами альянсу.

рф не має ні наміру, ні можливості напасти на будь-яку країну НАТО - заступник генсекретаря Альянсу 11.05.24, 18:58 • 83096 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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