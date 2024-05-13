Скандинавські країни об'єднуються на тлі зростаючих загроз безпеці з боку росії та готові протистояти "тіньовій війні"
Київ • УНН
Країни Балтії та Північної Європи підтвердили свою єдність проти "тіньової війни" росії: Швеція вступила до НАТО, а прем'єр-міністри країн Балтії пообіцяли не відмовитися від підтримки України, незважаючи на залякування москви.
Країни Балтії і Північної Європи підтверджують єдність перед лицем російської "тіньової війни". Про це пише CNN, передає УНН.
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Під час візиту до Стокгольма канцлера Німеччини Олафа Шольца і прем'єр-міністрів Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що співпраця між Північними і Балтійськими країнами є "глибшою, ніж будь-коли в сучасному світі", оскільки підкріплена зростаючими загрозами безпеці з боку росії.
На зустрічі обговорювалася політика безпеки і липневий саміт НАТО у Вашингтоні.
Ми давно цінуємо наших сусідів, але в той же час недооцінюємо важливість конкретної, оперативної співпраці
Тим часом, три прем'єр-міністри країн Балтії зустрілися в Литві, щоб підтвердити, що залякування москви не змусять їх відмовитися від підтримки України.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що росія посилила тіньову війну проти всіх європейських країн.
Вона хоче по-справжньому налякати і залякати вільний світ, щоб відлякати нас від допомоги Україні. Ми не повинні боятися
Видання нагадує, що вступивши до НАТО Швеція відкинула більш ніж двохсотлітній історичний нейтралітет. Балтійське море, яке включає морський доступ до російського міста санкт-петербург і калінінградського анклаву, тепер майже оточене членами альянсу.
рф не має ні наміру, ні можливості напасти на будь-яку країну НАТО - заступник генсекретаря Альянсу 11.05.24, 18:58 • 83096 переглядiв