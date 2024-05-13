Скандинавские страны объединяются на фоне растущих угроз безопасности со стороны россии и готовы противостоять "теневой войне"

Страны Балтии и Северной Европы подтверждают единство перед лицом российской "теневой войны". Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Во время визита в Стокгольм канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министров Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что сотрудничество между Северными и Балтийскими странами является "более глубоким, чем когда-либо в современном мире", поскольку подкреплено растущими угрозами безопасности со стороны россии.

На встрече обсуждалась политика безопасности и июльский саммит НАТО в Вашингтоне.

Мы давно ценим наших соседей, но в то же время недооцениваем важность конкретного, оперативного сотрудничества - отметил Кристерссон в своей статье в шведской деловой газете Dagens Industri.

Тем временем, три премьер-министра стран Балтии встретились в Литве, чтобы подтвердить, что запугивания москвы не заставят их отказаться от поддержки Украины.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что россия усилила теневую войну против всех европейских стран.

Она хочет по-настоящему напугать и запугать свободный мир, чтобы отпугнуть нас от помощи Украине. Мы не должны бояться - сказала она.

Издание напоминает, что вступив в НАТО Швеция отбросила более чем двухсотлетний исторический нейтралитет. Балтийское море, которое включает морской доступ к российскому городу санкт-петербург и калининградскому анклаву, теперь почти окружено членами альянса.

рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса