Синоптики прогнозують мороз вночі вже цього тижня

"У наступні три доби без опадів. Завтра у західних областях, 11-12 листопада в Україні, крім сходу, вночі та вранці тумани", - повідомили синоптики.

За їхніми даними, температура найближчої ночі 0-6° тепла, завтра вдень 4-9°, на Закарпатті та у південній частині до 13°; у середу та четвер вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-8° тепла.

Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.