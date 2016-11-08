Син Д.Трампа опублікував фото бюлетеня, порушивши закон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Син кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Ерік розмістив в соцмережах фотографію свого бюлетеня для голосування, що заборонено законом штату Нью-Йорк, повідомляє УНН із посиланням на The Hill.
“Це неймовірна честь голосувати за свого батька! Він виконав таку велику роботу для США”, — цитує видання повідомлення Трампа-молодшого у Twitter.
Після того як цей факт привернув увагу інтернет-користувачів, він видалив знімок.
Раніше в США, де 8 листопада проходять президентські вибори, влада деяких штатів нагадала виборцям, що публікація в соціальних мережах Селфі з бюлетенями є незаконною.
Eric Trump has now deleted this tweet, which may have broken New York's law against ballot selfies pic.twitter.com/l1aLgprpaH— Seth Fiegerman (@sfiegerman) 8 листопада 2016 р.