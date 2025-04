Син Д.Трампа опублікував фото бюлетеня, порушивши закон

“Це неймовірна честь голосувати за свого батька! Він виконав таку велику роботу для США”, — цитує видання повідомлення Трампа-молодшого у Twitter.

Після того як цей факт привернув увагу інтернет-користувачів, він видалив знімок.

Раніше в США, де 8 листопада проходять президентські вибори, влада деяких штатів нагадала виборцям, що публікація в соціальних мережах Селфі з бюлетенями є незаконною.

Eric Trump has now deleted this tweet, which may have broken New York's law against ballot selfies pic.twitter.com/l1aLgprpaH

— Seth Fiegerman (@sfiegerman) 8 листопада 2016 р.