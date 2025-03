Сын Д.Трамп опубликовал фото бюллетеня, нарушив закон

"Это невероятная честь голосовать за своего отца Он выполнил такую ​​большую работу для США ", - цитирует издание сообщение Трампа-младшего в Twitter.

После того как этот факт привлек внимание интернет-пользователей, он удалил снимок.

Ранее в США, где 8 ноября проходит президентские выборы, власти некоторых штатов напомнила избирателям, что публикация в социальных сетях Селфи с бюллетенями является незаконной.

Eric Trump has now deleted this tweet, which may have broken New York's law against ballot selfies pic.twitter.com/l1aLgprpaH

- Seth Fiegerman (@sfiegerman) 8 ноября 2016