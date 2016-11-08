Сын Д.Трамп опубликовал фото бюллетеня, нарушив закон
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Эрик разместил в соцсетях фотографию своего бюллетеня для голосования, что запрещено законом штата Нью-Йорк, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
"Это невероятная честь голосовать за своего отца Он выполнил такую большую работу для США ", - цитирует издание сообщение Трампа-младшего в Twitter.
После того как этот факт привлек внимание интернет-пользователей, он удалил снимок.
Ранее в США, где 8 ноября проходит президентские выборы, власти некоторых штатов напомнила избирателям, что публикация в социальных сетях Селфи с бюллетенями является незаконной.
Eric Trump has now deleted this tweet, which may have broken New York's law against ballot selfies pic.twitter.com/l1aLgprpaH- Seth Fiegerman (@sfiegerman) 8 ноября 2016