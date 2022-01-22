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Шахед-136

Сільвіо Берлусконі зняв свою кандидатуру із виборів президента Італії

Сільвіо Берлусконі зняв свою кандидатуру із виборів президента Італії

Київ • УНН

 • 25440 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, який претендував на пост глави держави, вирішив зняти свою кандидатуру. Про це повідомило в суботу агентство ANSA з посиланням на джерела у партії експрем'єра "Вперед, Італія", інформує УНН.

Деталі

За даними агентства, Берлусконі під час зустрічі з лідерами правоцентристських партій "Ліга" та "Брати Італії" запропонував висунути єдину "гідну" кандидатуру, не назвавши імен. При цьому він висловив думку, що Маріо Драгі, який також вважається претендентом на пост президента, має залишитись прем'єр-міністром.

Доповнення

Голосування щодо кандидатури на посаду президента Італії має розпочатися 24 січня на спільному засіданні двох палат парламенту.

Переможця визначать члени обох палат парламенту та представники регіонів – у сумі близько 1000 осіб – у рамках кількох турів таємного голосування. У перших трьох для перемоги потрібні дві третини голосів, потім проста більшість. Зазвичай результат визначається до четвертого туру, але в 1971 Джованні Леоне вдалося перемогти тільки на 16-й день виборів.

Як пише Reuters, через закритість процедури передбачити результат може бути майже неможливо. Наприклад, сім років тому нинішній президент Італії Серджо Маттарелла у перших трьох турах голосування набирав не більше ніж п'ять голосів, а в четвертому переміг, набравши 665 голосів.

Термін повноважень чинного глави держави Серджо Маттарелли спливає у лютому.

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