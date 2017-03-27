Шведські вчені роздрукували на 3D-принтері хрящову тканину людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Шведські вчені з Технічного університету Чалмерса і Сальгренської академії в Гетеборзі успішно роздрукували на медичному 3D-принтері і вживили мишам хрящову тканину людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Хрящові клітини людини вперше були роздруковані і прищеплені організму тварини, був також забезпечений їх ріст”, — заявив професор біополімерної технології на кафедрі хімічної і біологічної інженерії Технічного університету Чалмерса Пол Гатенхолм.
Дослідники роздрукували на біопринтері тканину зі спеціального гідрогелю, створеного на основі клітин людських хрящів і наноцелюлози. Через два місяці на місці пересадки в мишей сформувалася хрящова тканина, там з’явилися кровоносні судини.
“Ми побачили, що через 60 днів гідрогель став нагадувати хрящову тканину. Вона білого кольору, а хрящові клітини людини виробляють те, що вони і повинні виробляти. Ми також змогли стимулювати ріст хрящової тканини, додаючи стовбурові клітини, що явно сприяло новому поділу клітин”, — розповів викладач і консультант відділення пластичної хірургії Сальгренської академії Ларс Келбі.
При цьому вчені підкреслюють, що їх експеримент — лише невеликий крок до отримання роздрукованих на біопринтері органів.
“Зроблене — це лише крок до того, що, як ми сподіваємося, ми зможемо отримувати роздруковані на біопринтері клітини, які стануть частинами тіла пацієнтів. Так доводиться працювати, коли йдеться про революційні дії — маленькими кроками. Наші результати — це не революція, це частина еволюції ”, — зазначив П.Гатенхольм.
Нагадаємо, в одному з парків Мадрида встановили перший надрукований на 3D-принтері міст завдовжки 12 метрів.