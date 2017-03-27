Шведские ученые распечатали на 3D-принтере хрящевую ткань человека

“Хрящевые клетки человека впервые были распечатаны и привиты организму животного, был также обеспечен их рост”, — заявил профессор биополимерной технологии на кафедре химической и биологической инженерии Технического университета Чалмерса Пол Гатенхолм.

Исследователи распечатали на биопринтере ткань из специального гидрогеля, созданного на основе клеток человеческих хрящей и наноцеллюлозы. Через два месяца на месте пересадки у мышей сформировалась хрящевая ткань, там появились кровеносные сосуды.

“Мы увидели, что через 60 дней гидрогель стал напоминать хрящевую ткань. Она белого цвета, а хрящевые клетки человека производят то, что они и должны производить. Мы также смогли стимулировать рост хрящевой ткани, добавляя стволовые клетки, что явно способствовало новому делению клеток”, — рассказал преподаватель и консультант отделения пластической хирургии Сальгренской академии Ларс Келби.

При этом ученые подчеркивают, что их эксперимент — лишь небольшой шаг к получению распечатанных на биопринтере органов.

“Сделанное — это лишь шаг к тому, что, как мы надеемся, мы сможем получать распечатанные на биопринтере клетки, которые станут частями тела пациентов. Так приходится работать, когда речь идет о революционных действиях — маленькими шагами. Наши результаты — это не революция, это часть эволюции”, — отметил П.Гатенхольм.

Напомним, в одном из парков Мадрида установили первый напечатанный на 3D-принтере мост длиной в 12 метров.