Штормове попередження: сьогодні в деяких областях очікуються грози з градом

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській області очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень 4 вересня у більшості центральних, Одеській та Миколаївській області гроза, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий)", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, найближчі кілька днів в Україні дощитиме, однак вже на вихідних очікується погода переважно без опадів. Температура повітря до кінця тижня поступово знижуватиметься, однак все ще досягатиме 28 градусів вище нуля.

Так, 4 вересня в Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій областях та на крайньому сході 10-15°, на решті території 16-20°; вдень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°.

5 вересня у південних, більшості центральних, східних та Сумській областях, 6 вересня вночі в східній частині, вдень на заході країни та півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західній частині, північних областях вночі 8-13°, вдень 19-24°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, вдень 23-28°.

На вихідних, 7-8 вересня, переважно без опадів, лише вдень 7 вересня в Карпатському регіоні, вночі 8 вересня у східних та західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°; вдень 22-28°, у західних областях 19-25°.

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