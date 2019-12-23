Шостий гол сезону: Селезньов забив гол в чемпіонаті Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Колишній форвард збірної України Євген Селезньов відзначився забитим голом в чемпіонаті Туреччини, передає УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
У грі другого за силою чемпіонату Туреччини Селезньов у складі свого “Бурсаспору” відкрив рахунок на 36 хвилині баталії, коли вдало підставив ногу після удару свого партнера.
Поєдинок “Менемен Беледіяспор” — “Бурсаспор” завершився з рахунком 2:1 на користь суперників Селезньова.
Всього в нинішньому сезоні 34-річний український футболіст провів 15 матчів за “Бурсаспор” і має 6 голів у всіх турнірах.
Додамо,, що “Бурсаспор” займає 7 рядок із 24 очками. “Аданадемірспор” нашого Олександра Гладкого з 21 балом йде на 11 сходинці.