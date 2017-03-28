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“Сбербанк” зняв ліміти для українців на видачу готівки і безготівкові операції

“Сбербанк” зняв ліміти для українців на видачу готівки і безготівкові операції

Київ • УНН

 • 12515 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. “Сбербанк" скасував введені раніше ліміти для українців на видачу готівки та безготівкові операції. Про це повідомляє прес-служба банку, передає УНН.

“Інформуємо Вас про те, що з 28.03.2017 року скасовуються всі раніше встановлені добові ліміти на здійснення операцій з використанням корпоративних карток, а саме: на операції зі зняття готівки з карткових рахунків; на будь-які безготівкові операції з карткових рахунків”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня “Сбербанк” ввів обмеження на зняття через каси готівки у розмірі 30 тис. грн. на добу на одного клієнта.

Від 16 березня “Сбербанк” встановив тимчасові ліміти за кредитними картками фізичних осіб.

Як повідомляв УНН, у Києві “розмурували” російський “Сбербанк”.

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