"Сбербанк" снял лимиты для украинцев на выдачу наличных и безналичные операции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. "Сбербанк" отменил введенные ранее лимиты для украинцев на выдачу наличных и безналичные операции. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает УНН.
"Информируем Вас о том, что с 28.03.2017 года отменяются все ранее установленные суточные лимиты на проведение операций с использованием корпоративных карт, а именно: на операции по снятию наличных с карточных счетов; на любые безналичные операции с карточных счетов", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 марта "Сбербанк" ввел ограничения на снятие через кассу денежной наличности в размере 30 тыс. Грн. в сутки на одного клиента.
От 16 марта "Сбербанк" установил временные лимиты по кредитным картам физических лиц.
Как сообщал УНН, в Киеве "размуровали" российский "Сбербанк".