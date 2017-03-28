"Сбербанк" снял лимиты для украинцев на выдачу наличных и безналичные операции

"Информируем Вас о том, что с 28.03.2017 года отменяются все ранее установленные суточные лимиты на проведение операций с использованием корпоративных карт, а именно: на операции по снятию наличных с карточных счетов; на любые безналичные операции с карточных счетов", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта "Сбербанк" ввел ограничения на снятие через кассу денежной наличности в размере 30 тыс. Грн. в сутки на одного клиента.

От 16 марта "Сбербанк" установил временные лимиты по кредитным картам физических лиц.

Как сообщал УНН, в Киеве "размуровали" российский "Сбербанк".