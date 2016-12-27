С.Лавров і Дж.Керрі обговорили перспективи врегулювання конфлікту в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Джоном Керрі щодо конфлікту в Сирії, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МЗС РФ.
Відзначається, що сторони обмінялися думками щодо ситуації в палестино-ізраїльському врегулюванні.
“Обговорювалися також перспективи врегулювання сирійського конфлікту в світлі зустрічей міністрів закордонних справ і оборони Росії, Туреччини та Ірану в Москві 20 грудня і досягнутих тоді домовленостей про просування до припинення вогню на всій території Сирії при активізації антитерористичних зусиль”, — йдеться в повідомленні.
Глава МЗС РФ акцентував увагу на тому, що дозвіл на поставки антиурядовим загонам озброєнь, включаючи ПЗРК, закладений в підписаний президентом США Бараком Обамою 23 грудня закон США про бюджет на оборону, може привести до подальшої ескалації напруженості і нових жертв.
Крім того, глава МЗС Росії і держсекретар США розглянули ситуацію в Лівії і Ємені.