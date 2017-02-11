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Рятувальники тренувались ліквідовувати льодохід на р.Смотрич на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 16189 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Смотрицькому каньоні у підніжжя Кам'янець-Продільської фортеці, що на Хмельниччині, відбулося масштабне командно-штабне тренування з органами управління та підрозділами цивільного захисту. Про це проінформували в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, повідомляє УНН.

Рятувальники тренувались ліквідовувати льодохід на р.Смотрич на Хмельниччині

10 лютого надзвичайники, правоохоронці, військові, медики, енергетики, комунальні служби і влада зібралися для того, аби перевірити готовність до дій за призначенням. У Смотрицькому каньйоні біля підніжжя Кам'янець-Подільської фортеці сталася умовна надзвичайна ситуація. Через різке потепління на річці Смотрич утворився льодохід, існувала реальна загроза руйнації гідроелектростанції та підтоплення 13 домоволодінь – за такою легендою відбулося командно-штабне тренування зі службами взаємодії міста Кам'янець-Подільський.

Надзвичайникам разом із службами взаємодії вдалося відпрацювати усі можливі найгірші варіанти розвитку надзвичайної ситуації. А саме: запобігти руйнуванню гідроспоруди. Для цього працювали водолази і піротехніки. Останні навіть підірвали умовний льодовий затор, а після цього розчистили русло річки. Далі надзвичайники укріпили берегову лінію в місцях ймовірного прориву. Паралельно з тим відбувалася ліквідація наслідків підтоплення житлових кварталів міста й евакуація людей із зони лиха. Для цього було розгорнуто навісну переправу, а травмованих людей переправляли у безпечну зону човном, після чого медики одразу надавали допомогу постраждалим. Тим часом правоохоронці забезпечували громадський порядок, військові організовували пошук постраждалих громадян із залученням кінологів із собаками. Одночасно ремонтні бригади усували несправності в електро- і газо- комунікаціях. Окрім того, силами ДСНС було розгорнуто пункти обігріву та польову кухню.

Роль умовно-постраждалих виконували місцеві школярі. Окрім учнів, набиралися досвіду ліцеїсти Кам'янець-Подільського військового ліцею та вихованці альпіністських гуртків.

Усього під час рятувальних тренувань було задіяно близько 100 чоловік.

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