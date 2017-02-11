Спасатели тренировались ликвидировать ледоход на р.Смотрич в Хмельницкой области

10 февраля спасатели, правоохранители, военные, медики, энергетики, коммунальные службы и власть собрались для того, чтобы проверить готовность к действиям по назначению. В Смотрицком каньоне у подножия Каменец-Подольской крепости произошла условная чрезвычайная ситуация. Из-за резкого потепления на реке Смотрич образовался ледоход, существовала реальная угроза разрушения гидроэлектростанции и подтопления 13 домовладений - по такой легенде прошла командно-штабная тренировка со службами взаимодействия города Каменец-Подольский.



Спасателям вместе со службами взаимодействия удалось отработать все возможные наихудшие варианты развития чрезвычайной ситуации. А именно: предотвратить разрушение гидросооружения. Для этого работали водолазы и пиротехники. Последние даже взорвали условный ледовый затор, а затем расчистили русло реки. Далее спасатели укрепили береговую линию в местах вероятного прорыва. Параллельно с этим происходила ликвидация последствий подтопления жилых кварталов города и эвакуация людей из зоны бедствия. Для этого развернули навесную переправу, а травмированных людей переправляли в безопасную зону лодкой, после чего медики сразу оказывали помощь пострадавшим. Тем временем правоохранители обеспечивали общественный порядок, военные организовывали поиск пострадавших граждан с привлечением кинологов с собаками. Одновременно ремонтные бригады устраняли неисправности в электро- и газо- коммуникациях. Кроме того, силы ГосЧС развернули пункты обогрева и полевую кухню.

Роль условно-пострадавших выполняли местные школьники. Кроме учеников, набирались опыта лицеисты Каменец-Подольского военного лицея и воспитанники альпинистских кружков.

Всего во время спасательных тренировок было задействовано около 100 человек.