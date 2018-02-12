Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді на 12 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У черговий день зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані українські спортсмени виступлять в біатлоні і санному спорті. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НОК України.
Санний спорт (одномісні сани, 1-й та 2-й заїзди)
Початок о 19:50 за місцевим часом (12:50 за Києвом)
За Україну виступить Олена Стецків і Олена Шхумова.
Біатлон (гонка переслідування, 10 км)
Початок о 19:10 за місцевим часом (12:10 за Києвом)
Від України можуть виступити Валентина Семеренко, Юлія Джіма, Олена Підгрушна, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко.
Біатлон (гонка переслідування, 12,5 км)
Початок о 21:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом)
Від України можуть виступити Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков та Артем Тищенко.
Українська спортсменка Ольга Книш 12 лютого також мала представляти нашу країну у гігантському слаломі. Однак, через погану погоду на Олімпіаді змагання з жіночого гігантського слалому перенесли на 15 лютого.