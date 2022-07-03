Росіяни зібрали на Донбасі зараз свою найбільшу вогневу потугу, - Зеленський

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Глава держави заявив, що Росія має достатньо «Смерчів», «Ураганів», «Градів», щоб знищувати в Україні місто за містом.

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"Вони (росіяни - ред.) зібрали на Донбасі зараз свою найбільшу вогневу потугу. І вони можуть використовувати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту. Це реальність. Тому ми знищуємо потенціал окупантів день за днем", - йдеться у зверненні.

Зеленський підкреслив, що отримані системи HIMARS та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль.

"Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе", - додав Президент.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що головним завданням держави є забезпечення українських воїнів найсучаснішою зброєю.